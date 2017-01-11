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"Зенит" и "Краснодар" откажутся от проведения сборов в Турции
"Зенит" и "Краснодар" откажутся от проведения сборов в Турции этой зимой, утверждает "Советский спорт".
Первые сборы у петербуржцев и "Краснодара" пройдут в ОАЭ, затем клубы планировали готовиться в Турции. Но, по имеющимся данным, оба клуба изменили планы и проведут сборы в других странах. Это связано с неспокойной обстановкой в Турции.
Ранее официальный сайт "Локомотива" сообщил, что третий сбор команда проведет не в Турции, как планировалось, а в Испании.
Первые сборы у петербуржцев и "Краснодара" пройдут в ОАЭ, затем клубы планировали готовиться в Турции. Но, по имеющимся данным, оба клуба изменили планы и проведут сборы в других странах. Это связано с неспокойной обстановкой в Турции.
Ранее официальный сайт "Локомотива" сообщил, что третий сбор команда проведет не в Турции, как планировалось, а в Испании.
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