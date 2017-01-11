Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" и "Краснодар" откажутся от проведения сборов в Турции

"Зенит" и "Краснодар" откажутся от проведения сборов в Турции этой зимой, утверждает "Советский спорт".

Первые сборы у петербуржцев и "Краснодара" пройдут в ОАЭ, затем клубы планировали готовиться в Турции. Но, по имеющимся данным, оба клуба изменили планы и проведут сборы в других странах. Это связано с неспокойной обстановкой в Турции.

Ранее официальный сайт "Локомотива" сообщил, что третий сбор команда проведет не в Турции, как планировалось, а в Испании.
Теги: Зенит Краснодар
Сегодня, 01:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.