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"Монако" в серии пенальти прошел "Сошо" в Кубке французской лиги

"Монако" на выезде обыграл "Сошо" в матче 1/4 финала Кубка французской лиги. Встреча не обошлась без серии пенальти, так как основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1.

Кубок Франции. 1/4 финала

"Сошо" - "Монако" - 1:1 (3:4)

Голы: Андриатсима, 16, Моутинью, 83

"Сошо": Дило, Альфонс, Гибо, Конате, Ожье, Беренгер (Руиз, 78), Рамар, Илаймахаритра, Онора (Робине, 74), Каранович (Сао, 46), Андриатсима

"Монако": Субашич, Туре, Раджи (Сидибе, 46), Глик, Жемерсон, Моутинью, Жан (Силва, 46), Лемар, Бакайоко, Жермен (Фалькао, 68), Каррильо

Предупреждения: Жан, 6, Конате, 55, Альфонс, 58, Глик, 64.
Теги: Монако Сошо
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