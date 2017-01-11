"Монако" в серии пенальти прошел "Сошо" в Кубке французской лиги

"Монако" на выезде обыграл "Сошо" в матче 1/4 финала Кубка французской лиги. Встреча не обошлась без серии пенальти, так как основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1.



Кубок Франции. 1/4 финала



"Сошо" - "Монако" - 1:1 (3:4)



Голы: Андриатсима, 16, Моутинью, 83



"Сошо": Дило, Альфонс, Гибо, Конате, Ожье, Беренгер (Руиз, 78), Рамар, Илаймахаритра, Онора (Робине, 74), Каранович (Сао, 46), Андриатсима



"Монако": Субашич, Туре, Раджи (Сидибе, 46), Глик, Жемерсон, Моутинью, Жан (Силва, 46), Лемар, Бакайоко, Жермен (Фалькао, 68), Каррильо



Предупреждения: Жан, 6, Конате, 55, Альфонс, 58, Глик, 64.