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Крымчанин получил срок за возбуждение ненависти к фанатам "Спартака"

Нахимовский районный суд Севастополя признал крымчанина Виталия Славиковского виновным в возбуждении ненависти к фанатам московского "Спартака" и к "группам лиц по признаку национальности".

Как сообщили в суде, мужчина 1986 года рождения приговорен к двум годам лишения свободы условно.

По версии следствия, Славиковский на своей странице "ВКонтакте" с ноября 2014 по май 2015 года публиковал посты агрессивного характера, содержащие ненормативную лексику. Высказывания мужчины правозащитники расценили как экстремистские. Мужчине предъявили обвинение по ст. ч. 1 ст. 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").
Теги: Спартак
Сегодня, 02:40
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№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 04:13) #
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online

Добро пожаловать в Россию, крымчанин
Регистрация: 10.10.2013
№3 Написал: Amirovich (Сегодня, 03:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: roodwit
Цитата: Amirovich
ахахаха . свиньи как всегда =) заговор . и сразу ныть . вот теперь и до судов дотянули ! ну поросята жгут ! нытики =)

Боже питерскому олигофрену тяжело загуглить и почитать за что ему на самом деле дали условку,у него одни посты были на тему хохлосрача,а за первую часть сезона мы убедились кто у нас нытик и главное позорище в рфпл,постоянное нытье после каждой игры игроков зенита что им пенальти не ставят,тренер после каждой игры ноет,то у него судьи виноваты,то поле плохое,то погода мешает,то Спартаку судьи помогают,в конце сезона вручим ему золотую слезу.

А будешь выебваться немытый,тоже получишь срок:)Спартак это никакой та там бомже клуб однодневка который обсирают все кому не лень

ахаха =) походу ты уже срок себе номатал . =) так что иди тусуйся в своей свиноферме =)
Регистрация: 28.02.2015
№2 Написал: roodwit (Сегодня, 02:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
ахахаха . свиньи как всегда =) заговор . и сразу ныть . вот теперь и до судов дотянули ! ну поросята жгут ! нытики =)

Боже питерскому олигофрену тяжело загуглить и почитать за что ему на самом деле дали условку,у него одни посты были на тему хохлосрача,а за первую часть сезона мы убедились кто у нас нытик и главное позорище в рфпл,постоянное нытье после каждой игры игроков зенита что им пенальти не ставят,тренер после каждой игры ноет,то у него судьи виноваты,то поле плохое,то погода мешает,то Спартаку судьи помогают,в конце сезона вручим ему золотую слезу.

А будешь выебваться немытый,тоже получишь срок:)Спартак это никакой та там бомже клуб однодневка который обсирают все кому не лень
Регистрация: 30.12.2016
№1 Написал: Amirovich (Сегодня, 02:53) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
ахахаха . свиньи как всегда =) заговор . и сразу ныть . вот теперь и до судов дотянули ! ну поросята жгут ! нытики =)
Регистрация: 28.02.2015
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