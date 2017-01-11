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Алексей Еременко: Рома не впадает в отчаяние и нормально живет
Алексей Ерёменко, брат полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко, рассказал, как хавбек "армейцев" проводит время во время дисквалификации.
"Мы с Ромой видимся каждый день. И постоянно играем в футбол. На свежем воздухе, в зале, 11 на 11, 8 на 8, 5 на 5 - в любом формате. Сколько народу соберётся, столько и играют.
В основном это профессиональные футболисты, у которых пауза в чемпионатах. С Ромкой вместе никогда не играем - братья Ерёменко в разных командах, чтобы были равные составы!
Не важно, сколько на улице градусов - минус 30 или плюс 30. Вот 1 января было, скажем, 10 ниже нуля, но мы всё равно играли! Да-да, прямо в первый день нового года, в 12 утра. Рома не может без футбола, как и я.
Кстати, по субботам и воскресеньям мы играем в футбол именно с русскими ребятами! Этой традиции уже 20 лет - в выходные в Хельсинки гоняют мяч россияне. Естественно, мы с Ромой с удовольствием туда приходим. Притом рубятся люди всех возрастов - от 17 до даже 60 лет! Наш папа, Алексей Ерёменко-старший, тоже пару раз играл.
Помимо футбола, Рома очень много времени уделяет семье! У него же любимая жена, три замечательных ребёнка. Сейчас у него появилась возможность постоянно быть с ними рядом, общаться. Короче говоря, Рома не впадает в отчаяние и нормально живёт. А мы все помогаем ему пережить тяжёлый период", - цитирует Ерёменко "Чемпионат".
"Мы с Ромой видимся каждый день. И постоянно играем в футбол. На свежем воздухе, в зале, 11 на 11, 8 на 8, 5 на 5 - в любом формате. Сколько народу соберётся, столько и играют.
В основном это профессиональные футболисты, у которых пауза в чемпионатах. С Ромкой вместе никогда не играем - братья Ерёменко в разных командах, чтобы были равные составы!
Не важно, сколько на улице градусов - минус 30 или плюс 30. Вот 1 января было, скажем, 10 ниже нуля, но мы всё равно играли! Да-да, прямо в первый день нового года, в 12 утра. Рома не может без футбола, как и я.
Кстати, по субботам и воскресеньям мы играем в футбол именно с русскими ребятами! Этой традиции уже 20 лет - в выходные в Хельсинки гоняют мяч россияне. Естественно, мы с Ромой с удовольствием туда приходим. Притом рубятся люди всех возрастов - от 17 до даже 60 лет! Наш папа, Алексей Ерёменко-старший, тоже пару раз играл.
Помимо футбола, Рома очень много времени уделяет семье! У него же любимая жена, три замечательных ребёнка. Сейчас у него появилась возможность постоянно быть с ними рядом, общаться. Короче говоря, Рома не впадает в отчаяние и нормально живёт. А мы все помогаем ему пережить тяжёлый период", - цитирует Ерёменко "Чемпионат".
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