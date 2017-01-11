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Роналдо ответил на шутку Майкла Оуэна по поводу лишнего веса
Бывший форвард "Реала" Роналдо прокомментировал шутку в свой адрес со стороны бывшего партнера по мадридскому клубу Майкла Оуэна.
Англичанин ранее пошутил в твиттере над лишним весом бразильца: "Думал, что потолстел, пока не увидел моего старого приятеля Ронни".
"Я удивлен, насколько важное значение имеет мой вес для мира, в котором мы живем. Я честно не могу понять, почему это так важно", - цитирует Роналдо AS.
Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос также обратил внимание на слова Оуэна: "Не люблю такие шутки. Роналдо - мой хороший друг, нужно быть тактичным. Секрет Роналдо не в его теле, а в сердце, которое у него очень большое".
Англичанин ранее пошутил в твиттере над лишним весом бразильца: "Думал, что потолстел, пока не увидел моего старого приятеля Ронни".
"Я удивлен, насколько важное значение имеет мой вес для мира, в котором мы живем. Я честно не могу понять, почему это так важно", - цитирует Роналдо AS.
Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос также обратил внимание на слова Оуэна: "Не люблю такие шутки. Роналдо - мой хороший друг, нужно быть тактичным. Секрет Роналдо не в его теле, а в сердце, которое у него очень большое".
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