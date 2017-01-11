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Лука Модрич в пятый раз признан лучшим игроком Хорватии
Полузащитник "Реала" Лука Модрич получил приз лучшему футболисту сезона в Хорватии. 31-летний капитан сборной Хорватии в пятый раз стал обладателем этой награды.
"Очень рад получить этот приз. Награда занимает особое место в моем сердце, потому что она была первой, которую я получил в 2007 году. Тогда я не мог себе представить, что выиграю ее пять раз.
Большое спасибо членам жюри, которые голосовали за меня, это великие игроки. Что касается рекордных 110 очков, конечно, я горжусь этим, но успехи команды для меня важнее" – сказал Модрич.
Модрич набрал 110 баллов. Это повторение рекордного достижения за 45 лет существования премии. В 2004 году столько же очков набрал форвард Дадо Пршо.
Sports.ru
"Очень рад получить этот приз. Награда занимает особое место в моем сердце, потому что она была первой, которую я получил в 2007 году. Тогда я не мог себе представить, что выиграю ее пять раз.
Большое спасибо членам жюри, которые голосовали за меня, это великие игроки. Что касается рекордных 110 очков, конечно, я горжусь этим, но успехи команды для меня важнее" – сказал Модрич.
Модрич набрал 110 баллов. Это повторение рекордного достижения за 45 лет существования премии. В 2004 году столько же очков набрал форвард Дадо Пршо.
Sports.ru
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