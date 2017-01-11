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Виктор Гончаренко провел первую тренировку в качестве главного тренера ЦСКА (видео)

Сегодня начался первый сбор ЦСКА в Испании. Первая тренировка армейцев состоялась на тренировочной базе московской команды в Кампоаморе.

Виктор Гончаренко провел свое первое занятие в ЦСКА в качестве главного тренера. Команда собралась в Испании в полном составе за исключением двух футболистов, информирует официальный сайт клуба.

Голкипер Игорь Акинфеев в эти дни проходит в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава. Он должен присоединиться к команде позднее. Ожидается, что завтра появится на сборе ЦСКА форвард Ласина Траоре.

Виктор Гончаренко провел первую тренировку в качестве главного тренера ЦСКА (видео)


ВИДЕО - здесь

Фото: Чемпионат
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 03:32
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(0)
№1 Написал: barsenal Уфа (Сегодня, 03:44) #
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  •  (1)

драть их,Витя!
Регистрация: 1.06.2014
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