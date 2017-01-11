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Евгений Селезнев: Тудор - это топ-человек, у мужика есть яйца

Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев поделился впечатлениями от пребывания в турецкой команде и от работы с главным тренером Игором Тудором.

"Я уже адаптировался. В этом мне помогли команда, тренер - все помогли! Я был в шоке. Не поверите, я попал в такую же семью, как и в "Днепре". Вышел на первую тренировку, думал, что команда очень-очень слабая, если честно. Все же говорили: "Куда перешел Селезнев? Мы такую команду не знаем".

Я увидел, как ребята играют в футбол - был просто в шоке! Результата у них пока нет, но в футбол они играть умеют. Думаю, в этом сезоне можно занять седьмое место, а на следующий год попасть в Лигу Европы. При правильном подходе все будет хорошо.

Я провел только пять тренировок с Тудором, но это топ-человек. Короче, у мужика есть яйца", - заявил Селезнев в эфире телеканала "Футбол 1".

СЭ
Теги: Селезнев
Сегодня, 03:43
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