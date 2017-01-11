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Хамес Родригес отказался от роскошного контракта с "Хэбэй Чайна Форчун"
Полузащитник "Реала" Хамес Родригес отказался от контракта китайского клуба "Хэбэй Чайна Форчун", передает AS.
Главный тренер клуба Мануэль Пеллегрини был очень заинтересован в трансфере колумбийца, однако, игрок не пожелал продолжать карьеру в Китае, несмотря на предлагаемую зарплату в десять раз больше той, которую полузащитник получает в "Реале".
На данный момент годовой оклад Хамеса составляет € 3,5 млн, в то время как в Китае он мог бы зарабатывать € 30 млн за сезон. Причем "Хэбэй" был готов отдать за игрока € 80 млн - столько же, сколько "сливочные" заплатили "Монако" два года назад. После первоначального отказа китайский клуб увеличил предложение до € 110 млн, но колумбиец лично заявил, что переход не состоится, и потенциальные покупатели были вынуждены отступить.
Газета.ru
Главный тренер клуба Мануэль Пеллегрини был очень заинтересован в трансфере колумбийца, однако, игрок не пожелал продолжать карьеру в Китае, несмотря на предлагаемую зарплату в десять раз больше той, которую полузащитник получает в "Реале".
На данный момент годовой оклад Хамеса составляет € 3,5 млн, в то время как в Китае он мог бы зарабатывать € 30 млн за сезон. Причем "Хэбэй" был готов отдать за игрока € 80 млн - столько же, сколько "сливочные" заплатили "Монако" два года назад. После первоначального отказа китайский клуб увеличил предложение до € 110 млн, но колумбиец лично заявил, что переход не состоится, и потенциальные покупатели были вынуждены отступить.
Газета.ru
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