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Хамес Родригес отказался от роскошного контракта с "Хэбэй Чайна Форчун"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес отказался от контракта китайского клуба "Хэбэй Чайна Форчун", передает AS.

Главный тренер клуба Мануэль Пеллегрини был очень заинтересован в трансфере колумбийца, однако, игрок не пожелал продолжать карьеру в Китае, несмотря на предлагаемую зарплату в десять раз больше той, которую полузащитник получает в "Реале".

На данный момент годовой оклад Хамеса составляет € 3,5 млн, в то время как в Китае он мог бы зарабатывать € 30 млн за сезон. Причем "Хэбэй" был готов отдать за игрока € 80 млн - столько же, сколько "сливочные" заплатили "Монако" два года назад. После первоначального отказа китайский клуб увеличил предложение до € 110 млн, но колумбиец лично заявил, что переход не состоится, и потенциальные покупатели были вынуждены отступить.

Газета.ru
Теги: Хамес Родригес
Сегодня, 08:54
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№1 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 09:22) #
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Болеет за:
«Рубин»
Молодец, значит еще хочет поиграть на высшем уровне, тем более еще не раскрылся до конца, и травмы мешают и в Реале переизбыток звезд и ему и допустим Иско тяжело раскрыться до конца, тут интересно другое у него оклад в год 3,5 миллиона плюс налоги больше чем у нас, ну конечно на рекламе еще зарабатывает, но это другое, а у нас какой нибудь Кокорин зарабатывает больше него, Хамес все таки топ игрок, а наши деревянные с вычетом налогов, наверно не мало кто рядом с ним по окладу, спрашивается с какого перепугу так? все говорит о том что раз клубу бюджетные, то не жалко получается денег государственных,а надо просто государству перестать клубы спонсировать, а заняться детским футболом
Регистрация: 5.08.2010
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