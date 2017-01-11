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Виктор Онопко: радует, что ребята сразу же сообразили, что к чему

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, как проходило первое занятие армейцев в испанском Кампоаморе.

"Сегодня было втягивающее занятие, без серьёзных нагрузок, потому что ребята долго летели в расположение команды из разных стран. Настроение в коллективе хорошее, практически все здоровы, видно, что игроки настроены на работу. Задача на сезон у нас сложная, предстоит приложить много усилий, поэтому здорово, что футболисты взялись за дело как следует с самого первого дня.

Мы специально предложили подопечным достаточно продолжительную разминку, чтобы они смогли почувствовать мяч, бутсы, поле. Сегодня было два новых упражнения: передачи в тройках в движении и квадрат со сменой в трех зонах с нейтральными на счет.

Радует, что ребята сразу же сообразили, что к чему, быстро вникли в детали и выполнили оба задания на высоком уровне", - цитирует Онопко официальный сайт ЦСКА.
Теги: Онопко ЦСКА
Сегодня, 08:59
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№2 Написал: vladgrig Москва (Сегодня, 10:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
sparwik53,
Лечись.
Регистрация: 12.05.2006
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:40) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А что Слуцкий не давал потрогать мяч на тренировках, что увидев его (мяч), игроки "сообразили, что к чему".
Регистрация: 20.03.2014
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