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Виктор Онопко: радует, что ребята сразу же сообразили, что к чему
Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, как проходило первое занятие армейцев в испанском Кампоаморе.
"Сегодня было втягивающее занятие, без серьёзных нагрузок, потому что ребята долго летели в расположение команды из разных стран. Настроение в коллективе хорошее, практически все здоровы, видно, что игроки настроены на работу. Задача на сезон у нас сложная, предстоит приложить много усилий, поэтому здорово, что футболисты взялись за дело как следует с самого первого дня.
Мы специально предложили подопечным достаточно продолжительную разминку, чтобы они смогли почувствовать мяч, бутсы, поле. Сегодня было два новых упражнения: передачи в тройках в движении и квадрат со сменой в трех зонах с нейтральными на счет.
Радует, что ребята сразу же сообразили, что к чему, быстро вникли в детали и выполнили оба задания на высоком уровне", - цитирует Онопко официальный сайт ЦСКА.
"Сегодня было втягивающее занятие, без серьёзных нагрузок, потому что ребята долго летели в расположение команды из разных стран. Настроение в коллективе хорошее, практически все здоровы, видно, что игроки настроены на работу. Задача на сезон у нас сложная, предстоит приложить много усилий, поэтому здорово, что футболисты взялись за дело как следует с самого первого дня.
Мы специально предложили подопечным достаточно продолжительную разминку, чтобы они смогли почувствовать мяч, бутсы, поле. Сегодня было два новых упражнения: передачи в тройках в движении и квадрат со сменой в трех зонах с нейтральными на счет.
Радует, что ребята сразу же сообразили, что к чему, быстро вникли в детали и выполнили оба задания на высоком уровне", - цитирует Онопко официальный сайт ЦСКА.
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