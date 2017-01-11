Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Томь" первый зимний сбор будет проводить в Турции

Первый сбора "Томи" пройдет в турецком городе Лара (недалеко от Анталии), команда остановится в отеле Титаник, передает официальный сайт клуба.

Сбор пройдет с 20 января по 4 февраля. На нем запланировано 4 контрольных матча, соперники которых будут определены позднее, также позднее будет известен состав, в котором отправится команда на этот сбор.
Теги: Томь
Сегодня, 09:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.