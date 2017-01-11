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Источник: Кирилл Комбаров будет выступать за тульский "Арсенал"

Полузащитник Кирилл Комбаров, который расторг контракт с "Томью" из-за длительных задержек зарплаты, подписал соглашение с тульским "Арсеналом", информирует "Чемпионат".

Ранее президент "Арсенала" Гурам Аджоев подтвердил, что клуб ведет переговоры с футболистом. который расторг контракт с томичами.
Теги: Комбаров К. Арсенал Тула
Сегодня, 09:46
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5
(0)
№5 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 10:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
До Москвы 2 часа , уже хорошо
Регистрация: 25.01.2016
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:24) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: zenit47
и дела вроде как в гору пошли)

Признание болельщика Зенита на этом сайте очень дорогого стоит!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 10:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Цитата: zenit47
из 4 клубов где он выступал 3 сдохло
Жаль, что Луческу в нем не увидел потенциал.

Жаль что Спартак его выпер, а то было бы 3 из 3. загибались уже, но выдавили гнойник и дела вроде как в гору пошли)))да и Томь жива бы была)
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:59) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: zenit47
из 4 клубов где он выступал 3 сдохло

Жаль, что Луческу в нем не увидел потенциал.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 09:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Жалко Арсенал, из 4 клубов где он выступал 3 сдохло
Регистрация: 17.05.2013
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