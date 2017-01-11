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Виталий Мутко: искали коррупцию в заявке России на ЧМ-2018, а нашли - в Германии 2006 года

Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил о том, что швейцарские государственные органы, расследуя заявку России на проведение чемпионата мира в 2018 году, нашли коррупцию в заявке Германии на организацию мундиаля 2006 года.

"Швейцарское правосудие возбудило дело по коррупции при заявке чемпионата мира в России и Катаре. Они уже три года это расследование ведут, потратили колоссальные ресурсы.

Что они установили? Что была коррупция при подготовке и продвижении заявки чемпионата мира в Германии в 2006 году. Я задал один вопрос. Швейцарские власти возбудили дело по отмыванию денег при подготовке к чемпионатам мира в 2018 и 2022 годах, причем здесь Германия? Ответа нет", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 09:52
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(1)
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
они глупенькие не там ищут. им до наших методов еще ипаться и ипаться.
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Письмецо 19-ти еще не выложили. Прессуют конкретно... по всем направлениям.
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 10:07) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: maradona72
Какой омерзительный этот тип-Мутко. Как же он надоел.

тип может и омерзительной, но тут он в точку сказал. пока у нас соринку искали у самих целые пилорамы работали
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:53) #
  • +1
  •  (5)

Какой омерзительный этот тип-Мутко. Как же он надоел.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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