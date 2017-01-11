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Данни отправится вместе с "Зенитом" на сбор в Дубай

Сегодня "Зенит" вылетит на первый зимний сбор в Дубай, информирует "СЭ".

С питерской командой отправится и полузащитник Данни, который восстановился после тяжелой травмы. 16 апреля 2016 года в матче со "Спартаком" (5:2) португалец получил разрыва связок колена и с тех пор не выходил на поле.
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 09:54
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