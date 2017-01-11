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Зинедин Зидан: я знаю, что моя счастливая звезда всегда со мной
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о причинах своего успеха в мадридском клубе.
"Мне всегда очень везет, и, даже когда дела идут не очень хорошо, я знаю, что моя счастливая звезда со мной. Поэтому я всегда мыслю позитивно, несмотря на то что обычно у меня серьезный вид.
Каков мой секрет? Нужно просто выигрывать матчи: один за другим", - передает слова Зидана "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Зидан возглавил "Реал" по ходу сезона-2015/16, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
"Мне всегда очень везет, и, даже когда дела идут не очень хорошо, я знаю, что моя счастливая звезда со мной. Поэтому я всегда мыслю позитивно, несмотря на то что обычно у меня серьезный вид.
Каков мой секрет? Нужно просто выигрывать матчи: один за другим", - передает слова Зидана "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Зидан возглавил "Реал" по ходу сезона-2015/16, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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