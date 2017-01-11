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Александр Тарханов: "Урал" еще не закончил зимнюю селекцию (видео)

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клуба.

"До Нового года нам удалось подписать четверых футболистов. Берем игроков на проблемные позиции. С уходом Фонтанельо нам нужен был опытный футболист, поэтому мы взяли Балажица, плюс сломался Чантурия и выбыл надолго. Ломакин и Глушков - молодые, перспективные ребята, которые нам помогут.

Мы работаем, еще не закончили селекцию. Есть позиции, которые нужно усилить. Нужен атакующий игрок, потому что у нас практически один Павлюченко. Поэтому мы сейчас находимся в поиске", - сказал Тарханов.

Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 10:28
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