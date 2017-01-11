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"Реал" готов отпустить Пепе в китайский клуб

"Реал" не станет препятствовать уходу португальского защитника Пепе в июне 2017 года.

Как сообщает AS, стороны никак не могут договориться о новом контракте: футболист требует продления соглашения на два года, а клуб готов предложить лишь один год с возможностью продления на сезон, в зависимости от игры, которую будет показывать Пепе.

В данный момент португалец уже может свободно вести переговоры и подписывать контракты с другими клубами, так как его трудовой договор со "сливочными" истекает через полгода. Сообщается, что игрок уже получил несколько очень выгодных предложений из Китая: в частности, от "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхая СИПГ". Первый клуб тренирует Луис Фелипе Сколари, а второй - Андре Виллаш-Боаш.

Газета.ru
Теги: Пепе Реал
Сегодня, 10:57
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