"Реал" готов отпустить Пепе в китайский клуб

"Реал" не станет препятствовать уходу португальского защитника Пепе в июне 2017 года.Как сообщает AS, стороны никак не могут договориться о новом контракте: футболист требует продления соглашения на два года, а клуб готов предложить лишь один год с возможностью продления на сезон, в зависимости от игры, которую будет показывать Пепе.В данный момент португалец уже может свободно вести переговоры и подписывать контракты с другими клубами, так как его трудовой договор со "сливочными" истекает через полгода. Сообщается, что игрок уже получил несколько очень выгодных предложений из Китая: в частности, от "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхая СИПГ". Первый клуб тренирует Луис Фелипе Сколари, а второй - Андре Виллаш-Боаш.