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Криштиану Роналду: я всегда поздравлял Месси, когда он выигрывал "Золотые мячи"
Форвард "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен тем, что на церемонии вручения приза лучшему игроку мира по версии ФИФА отсутствовали игроки "Барселоны".
"Не получил ли я смс-поздравление от Месси? Шутите? У меня нет его номера. Я поздравлял его, когда здесь были люди, его на вручении не было. Сложно поздравить кого-то, когда тебя нет на церемонии. Когда он выигрывал "Золотые мячи", я его поздравлял, его же в этот раз не было.
Я бы хотел, чтобы был не только Месси, но и все игроки "Барселоны". Понимаю, что в среду у них важная игра, но я, конечно, хотел, чтобы они здесь были. Я всегда делаю то, чего хочет клуб.
Например, я посещал все церемонии вручения "Золотого мяча". И если я только номинирован несколько лет подряд, я все равно приду", – заявил Роналду.
Sports.ru
"Не получил ли я смс-поздравление от Месси? Шутите? У меня нет его номера. Я поздравлял его, когда здесь были люди, его на вручении не было. Сложно поздравить кого-то, когда тебя нет на церемонии. Когда он выигрывал "Золотые мячи", я его поздравлял, его же в этот раз не было.
Я бы хотел, чтобы был не только Месси, но и все игроки "Барселоны". Понимаю, что в среду у них важная игра, но я, конечно, хотел, чтобы они здесь были. Я всегда делаю то, чего хочет клуб.
Например, я посещал все церемонии вручения "Золотого мяча". И если я только номинирован несколько лет подряд, я все равно приду", – заявил Роналду.
Sports.ru
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