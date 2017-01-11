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Криштиану Роналду: я всегда поздравлял Месси, когда он выигрывал "Золотые мячи"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен тем, что на церемонии вручения приза лучшему игроку мира по версии ФИФА отсутствовали игроки "Барселоны".

"Не получил ли я смс-поздравление от Месси? Шутите? У меня нет его номера. Я поздравлял его, когда здесь были люди, его на вручении не было. Сложно поздравить кого-то, когда тебя нет на церемонии. Когда он выигрывал "Золотые мячи", я его поздравлял, его же в этот раз не было.

Я бы хотел, чтобы был не только Месси, но и все игроки "Барселоны". Понимаю, что в среду у них важная игра, но я, конечно, хотел, чтобы они здесь были. Я всегда делаю то, чего хочет клуб.

Например, я посещал все церемонии вручения "Золотого мяча". И если я только номинирован несколько лет подряд, я все равно приду", – заявил Роналду.

Sports.ru
Теги: Роналду Месси Барселона
Сегодня, 11:59
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(5)
№6 Написал: Матвей нью-васюки (Сегодня, 14:32) #
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Цитата: garford
Никак не успокоится этот гееобразный. Запомни полумужик. На данный момент, есть в мире один футболист, это Месси и другие футболисты.

Скот ваш месси, 6леать! В очередной раз разочаровываюсь в нем как в человеке!


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Ах, Самара-городок, ай да знатный свиночпок!:)
Регистрация: 14.07.2015
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 14:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ну задушила барсуков жаба, что ж теперь. А вообще, надеюсь, что в следующем году, награда не будет разыгрываться между ними двумя


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 13:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Поздравлял...,с кислой рожей обиженного мальчика....
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 12:58) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Всё равно Месси лучше, ты хоть обскулись.
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: manatee Москва (Сегодня, 12:44) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: garford
Никак не успокоится этот гееобразный. Запомни полумужик. На данный момент, есть в мире один футболист, это Месси и другие футболисты.

Аутист и гей - читеры! Они оба не футболисты, а что то большее.Их эпоха заканчивается, скоро будут снова играть только люди в футбол
Регистрация: 16.08.2010
№1 Написал: garford (Сегодня, 12:21) #
  • -10
  •  (16)

Никак не успокоится этот гееобразный. Запомни полумужик. На данный момент, есть в мире один футболист, это Месси и другие футболисты.
Регистрация: 5.07.2016
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