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Виталий Мутко: искали коррупцию в заявке России на ЧМ-2018, а нашли - в Германии 2006 года (6)
Виталий Мутко: искали коррупцию в заявке России на ЧМ-2018, а нашли - в Германии 2006 года (6)
Вчера 23:27
Ласина Траоре прибудет в расположение ЦСКА 11 января (3)
Ласина Траоре прибудет в расположение ЦСКА 11 января (3)
Луис Адриано прилетел в Рим для прохождения медосмотра в рамках перехода в "Спартак"
Нападающий Луис Адриано сегодня утром прибыл в Рим для прохождения медосмотра, которое назначено на 12 и 13 января.
В случае успешного прохождения 29-летний форвард вместе с агентом должен прилететь в Москву и подписать контракт со "Спартаком"
Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн.
Чемпионат
В случае успешного прохождения 29-летний форвард вместе с агентом должен прилететь в Москву и подписать контракт со "Спартаком"
Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн.
Чемпионат
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