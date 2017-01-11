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Луис Адриано прилетел в Рим для прохождения медосмотра в рамках перехода в "Спартак"

Нападающий Луис Адриано сегодня утром прибыл в Рим для прохождения медосмотра, которое назначено на 12 и 13 января.

В случае успешного прохождения 29-летний форвард вместе с агентом должен прилететь в Москву и подписать контракт со "Спартаком"

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн.

Чемпионат
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 12:22
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14
(0)
№14 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:19) #
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  •  (1)

Цитата: myspartaksuperclub
думаешь сразу рядом с памятником и поставят?

думаю, вот кого он больше не взлюбит- мешков или поней laughing

Цитата: SuperStar
вместе с тобой чтоль?

а вот на личности низяяя.... smile
Регистрация: 7.12.2016
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:49) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: афанасий
а играть он тоже в Риме будет? или в Москве нет больниц?


медосмотр будет в Колизее
Регистрация: 20.04.2016
№12 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
а играть он тоже в Риме будет? или в Москве нет больниц?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№11 Написал: SuperStar (Сегодня, 13:47) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: 4 звезды
еще один гладиатор не помешает smile

еще один вместе с тобой чтоль? sweat_smile
Регистрация: 28.07.2016
№10 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 13:46) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды


еще один гладиатор не помешает

думаешь сразу рядом с памятником и поставят?


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№9 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 13:44) #
  • -3
  •  (7)

Wonderland,
Тебя взяли в табор? А может табором? Или в Риме табором и с Адриано! Очковый гладиатор, мляstuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 16.06.2015
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:10) #
  • -3
  •  (9)

еще один гладиатор не помешает smile
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 12:57) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
По итогам 2016 календарного года итальянское издание La Repubblica признало Луиса Адриано абсолютно худшим игроком в матчах чемпионата Италии.

не верьте итальянским газетам, это федун подсуетился, чтобы сбить цену. и вообще, он давно хотел в спартак, поэтому и филонил в милане. на пару с мельгарехой они еще дадут жару, это самые удачные приобретения спартака за последние годы наравне с покупкой промеса.
скоро алекса еще подпишут, он без работы сейчас, и всем будет кирдык.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№6 Написал: Wonderland (Сегодня, 12:52) #
  • -2
  •  (18)

Цитата: zenit47
за миллион игрока Милана взять.

Которого год назад Милан купил с истекающим контрактом в Шахте "всего лишь" за 8 лямов smile Трансферная удача - это когда выковыриваешь из греческой кофейни официанта и ставишь его по приколу в ворота, а купить игрока, о котором уже полгода ноет Луческу - это семечки smile


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
вот это сила, вот это селекция, вот это мощь, вот это похороны, за миллион игрока Милана взять.

По итогам 2016 календарного года итальянское издание La Repubblica признало Луиса Адриано абсолютно худшим игроком в матчах чемпионата Италии. По оценкам издания бразилец в среднем получал оценку 5,288 по 10-балльной шкале в 13 сыгранных матчах в 2016 году. Второе место с результатом 5,423 балла в 13 матчах занял бывший защитник «Палермо» марокканец Ашраф Лазаар[10].

уже собирались контракт разорвать, но тут Спартак с мульеном нарисовался!!!

Цитата: tar-tas
Что-то он никак до Москвы не доберётся: то ли морозы пережидает, то ли конкурент нарисовался.

в самолет попасть не может
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:45) #
  • -1
  •  (7)

Что-то он никак до Москвы не доберётся: то ли морозы пережидает, то ли конкурент нарисовался.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№3 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 12:39) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
нормально хоть долетел, не укачало?


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:38) #
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Wonderland
"а мне купили какого-то старого французского п*дика!"


не такой уж и старый... и не француз: "Спартак" заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн.... и не дорого.... хотя, за Де Зуеба сколько заплатили? Кстати, возраст такой же))) Похоже на стойкие пристрастия))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: Wonderland (Сегодня, 12:33) #
  • -2
  •  (28)

Где-то в Дубае раздавались гулкие удары цыганской головой об пол и вопли "а мне купили какого-то старого французского п*дика!" smile Причем в три с гаком раза дороже.


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
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