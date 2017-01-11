Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Уфа" Сергея Семака отправилась на кипрский сбор

"Уфа" вылетела на первый зимний сбор, который пройдет на Кипре.

Команда Сергея Семака будет тренироваться в Айя-Напе в двухразовом режиме – утром и вечером. Команда проведет теоретические занятия и работу на физическую выносливость.

На Кипре у "Уфы" запланированы два контрольных матча – 17 января с румынским "Клужем" и 21 января с польским "Лехом". Сбор на Кипре продлится до 22 января.

ФК "Уфа"
Теги: Уфа Семак
Сегодня, 12:38
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (1)

Зря Уфа его назначила тренером ... это будет провал ...
Регистрация: 9.09.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.