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Агент: это надо у ЦСКА спросить, почему расторгнут контракт с Цауней

Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Александра Цауни, воздержался от комментариев по поводу причин расторжения контракта с клубом.

"Почему ЦСКА расторг контракт с Цауней? Это лучше спросить у клуба. Сейчас Александру предстоит операция и восстановление, а дальше будем думать, куда дальше. Пока без комментариев", - цитирует Минасова "Чемпионат".
Теги: ЦСКА Цауня
Сегодня, 12:49
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12
(2)
№12 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 14:11) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Челси»
сломали парня и выкинули... ишаки
Регистрация: 4.05.2015
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:05) #
  • -5
  •  (11)

Цитата: Батька
подло поступили у игрока травма, а они его выкинули ...

да что игрока, родную бабушку не пожалеют
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: Lord Москва-Тверь (Сегодня, 14:03) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой
За шесть лет 61 матч всего провел.Правильно отцепили.И причем здесь подло?Если игрок год за годом лечится и получает зарплату зачем он нужен?

Тут вопрос в первую очередь почему купили такого игрока который постоянно получает травмы?. Или все таки раньше у него травм не было, а из-за того что играть круглый год на синтетике приходится случаются эти рецидивы? Во вторую очередь юристам которые так подготавливают контракты, где можно круглый год лечится и практически не потерять в деньгах. Должна быть четко прописана система премирования и именно получение средств за сыгранные матчи, а не за сидение в лазарете. Но ведь кому то это выгодно, так контракты подписывать, кроме игрока? Может тупо деньги на нем делали стра*** здоровье игрока зная что он постоянно ломается....
Регистрация: 11.07.2006
№9 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:56) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
За шесть лет 61 матч всего провел.Правильно отцепили.И причем здесь подло?Если игрок год за годом лечится и получает зарплату зачем он нужен?Вы бы на работе стали держать сотрудника который постоянно на больничном,зарплату получает,а пахают за него другие?Это спорт.За него платят большие деньги,но и отдача должна быть.У Данни три раза кресты рвало,но возвращаясь он выдавал великолепные сезоны и приносил пользу,а Цауня это аналог нашего Файзулина.Тот как контракт подписал новый вот уже третий сезон болеет.Надеюсь скоро это клубу надоест и они смогут лечиться с Цауней на пару сколько влезет.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№8 Написал: SuperStar (Сегодня, 13:55) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Батька
подло поступили у игрока травма, а они его выкинули ...

мда позор!
Регистрация: 28.07.2016
№7 Написал: Vados (Сегодня, 13:48) #
  • +1
  •  (3)

Че за агент этот Минасов, его игроки никому не нужны smirk
Регистрация: 1.12.2016
№6 Написал: UncleFit (Сегодня, 13:45) #
  • -4
  •  (14)

Вот су.и конявые, а ещё меня тут минусовали,за то ,что я написал ,что они Шведа кинули.
Регистрация: 30.10.2016
№5 Написал: Батька (Сегодня, 13:25) #
  • -2
  •  (12)

подло поступили у игрока травма, а они его выкинули ...
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: Wonderland (Сегодня, 13:07) #
  • -5
  •  (19)

Ибо ЦКГ smile


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 13:02) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Через неделю стукнет 29 лет,потом операция,восстановление. Для набора формы тоже нужно время,так что Минасяну нужно начинать думать уже сейчас,а не то потеряет еще одного клиента.
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:00) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Дак понятно . Кому нужно бесполезное оплачиваемое сидение на лавке ( с 1-м выходом на замену 1 раз в год ) ? Не ЦСКА точно .
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:56) #
  • +1
  •  (11)

А сам агент, типа, не догадывается?
Регистрация: 26.01.2007
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