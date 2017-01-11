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Алекс Мескини покинул бразильский "Интернасьонал"

Бывший полузащитник "Спартака" Алекс Мескини расторг соглашение с "Интернасьоналом". Срок соглашения бразильца с командой был рассчитан до лета нынешнего года, информирует ESPN.

В текущем сезоне Алекс выходил на поле в 23-х матчах чемпионата Бразилии, он забил один мяч и сделав две результативные передачи.
Теги: Алекс
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
не хочет пылить в бразильском пердиве.. до чего довели великий Интернасьонал
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:01) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Алексу, где бы он не играл, шикарный футболист и просто хороший человек !


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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