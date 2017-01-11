"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" согласовали трансфер Моргана Шнайдерлина

"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" согласовали условия сделки по трансферу француза Моргана Шнайдерлина, сообщает Sky Sports."Ириски" заплатят за 27-летнего полузащитника 22 миллиона фунтов. Также в условия сделки входят дополнительные пункты, за счет чего стоимость футболиста может вырасти на два миллиона.Стоит отметить, ранее манкунианцы отклонили предложение ливерпульского клуба в 19 миллионов фунтов.