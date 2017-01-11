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Виталий Мутко: искали коррупцию в заявке России на ЧМ-2018, а нашли - в Германии 2006 года (6)
Виталий Мутко: искали коррупцию в заявке России на ЧМ-2018, а нашли - в Германии 2006 года (6)
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Ласина Траоре прибудет в расположение ЦСКА 11 января (3)
Ласина Траоре прибудет в расположение ЦСКА 11 января (3)
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" согласовали трансфер Моргана Шнайдерлина
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" согласовали условия сделки по трансферу француза Моргана Шнайдерлина, сообщает Sky Sports.
"Ириски" заплатят за 27-летнего полузащитника 22 миллиона фунтов. Также в условия сделки входят дополнительные пункты, за счет чего стоимость футболиста может вырасти на два миллиона.
Стоит отметить, ранее манкунианцы отклонили предложение ливерпульского клуба в 19 миллионов фунтов.
Советский спорт
"Ириски" заплатят за 27-летнего полузащитника 22 миллиона фунтов. Также в условия сделки входят дополнительные пункты, за счет чего стоимость футболиста может вырасти на два миллиона.
Стоит отметить, ранее манкунианцы отклонили предложение ливерпульского клуба в 19 миллионов фунтов.
Советский спорт
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