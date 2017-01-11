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"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" согласовали трансфер Моргана Шнайдерлина

"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" согласовали условия сделки по трансферу француза Моргана Шнайдерлина, сообщает Sky Sports.

"Ириски" заплатят за 27-летнего полузащитника 22 миллиона фунтов. Также в условия сделки входят дополнительные пункты, за счет чего стоимость футболиста может вырасти на два миллиона.

Стоит отметить, ранее манкунианцы отклонили предложение ливерпульского клуба в 19 миллионов фунтов.

Советский спорт
Теги: Манчестер Юнайтед Эвертон
Сегодня, 13:06
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