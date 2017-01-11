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Сергей Кирьяков: Габулов и Комбаров - опытные игроки, которые все видели

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал подписание вратаря Владимира Габулова и защитника Кирилла Комбарова.

"Это усиление команды. Опытные игроки, которые все видели, надеюсь, их опыт поможет нам в решении главной задачи - сохранении места в премьер-лиге.

Помимо них, ожидаются и другие приобретения", - цитирует Кирьякова "Р-Спорт".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Сегодня, 13:24
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(1)
№3 Написал: Vados (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (1)

Колодина и Сычева еще берите, опытней некуда smirk
Регистрация: 1.12.2016
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:45) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
К.Комбаров за 2 сезона рискует 3 раза вылететь в ФНЛ


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 13:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Пашу Погреба из Динамо заберите-он тоже много видел))))))
Регистрация: 3.12.2016
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