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Сергей Кирьяков: Габулов и Комбаров - опытные игроки, которые все видели
Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал подписание вратаря Владимира Габулова и защитника Кирилла Комбарова.
"Это усиление команды. Опытные игроки, которые все видели, надеюсь, их опыт поможет нам в решении главной задачи - сохранении места в премьер-лиге.
Помимо них, ожидаются и другие приобретения", - цитирует Кирьякова "Р-Спорт".
"Это усиление команды. Опытные игроки, которые все видели, надеюсь, их опыт поможет нам в решении главной задачи - сохранении места в премьер-лиге.
Помимо них, ожидаются и другие приобретения", - цитирует Кирьякова "Р-Спорт".
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