"Оренбург" на первом сборе в Турции сыграет два контрольных матча

"Оренбург" прилетел в Белек, где с 10 по 22 января пройдет первый учебно-тренировочный сбор.В рамках сбора запланированы два товарищеских матча: 19 января - против "Кайрата" из Казахстана, а 21 января - против "Интера" из Баку. К тренировкам основы привлечены два футболиста из молодёжного состава - Денис Кайков и Дмитрий Рудаков, также несколько футболистов во время сборов будут находиться на просмотре.