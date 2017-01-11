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"Оренбург" на первом сборе в Турции сыграет два контрольных матча
"Оренбург" прилетел в Белек, где с 10 по 22 января пройдет первый учебно-тренировочный сбор.
В рамках сбора запланированы два товарищеских матча: 19 января - против "Кайрата" из Казахстана, а 21 января - против "Интера" из Баку. К тренировкам основы привлечены два футболиста из молодёжного состава - Денис Кайков и Дмитрий Рудаков, также несколько футболистов во время сборов будут находиться на просмотре.
ФК "Оренбург"
В рамках сбора запланированы два товарищеских матча: 19 января - против "Кайрата" из Казахстана, а 21 января - против "Интера" из Баку. К тренировкам основы привлечены два футболиста из молодёжного состава - Денис Кайков и Дмитрий Рудаков, также несколько футболистов во время сборов будут находиться на просмотре.
ФК "Оренбург"
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