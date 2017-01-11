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Воро Гонсалес утвержден главным тренером "Валенсии"

"Валенсия" объявила, что Воро Гонсалес, временно назначенный наставником команды после внезапной отставки Чезаре Пранделли, останется на посту главного тренера "летучих мышей" до конца этого сезона.

"Валенсия" полностью поддерживает Воро Гонсалеса как тренера первой команды до конца сезона 2016/2017, а также выражает уверенность в том, что игроки и тренерский штаб сумеют улучшить свои результаты в течение ближайших месяцев, чтобы выйти из той тяжелой ситуации, в которой клуб находится сейчас.

На этой неделе президент "Валенсии" Лэй Хун, временно исполняющий обязанности спортивного директора Алешанко и сам Воро провели собрание на тренировочной базе в Патерне, чтобы составить план покупок на зимнее трансферное окно", - передает заявление клуба "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Валенсия
Сегодня, 13:54
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№1 Написал: Vados (Сегодня, 13:56) #
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Вора тренером поставили smirk
Регистрация: 1.12.2016
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