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Мурат Якин пригласил на работу в "Шаффхаузен" своего брата
Бывший главный тренер "Спартака" Мурат Якин пригласил в тренерский штаб нынешней команды "Шаффхаузена" своего брата Хакана, передает Ticinonews.
В ближайшее время Хакан Якин официально будет представлен команде.
Напомним, "Шаффхаузен" после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице второго дивизиона Швейцарии.
В ближайшее время Хакан Якин официально будет представлен команде.
Напомним, "Шаффхаузен" после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице второго дивизиона Швейцарии.
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