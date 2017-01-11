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Мурат Якин пригласил на работу в "Шаффхаузен" своего брата

Бывший главный тренер "Спартака" Мурат Якин пригласил в тренерский штаб нынешней команды "Шаффхаузена" своего брата Хакана, передает Ticinonews.

В ближайшее время Хакан Якин официально будет представлен команде.

Напомним, "Шаффхаузен" после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице второго дивизиона Швейцарии.
Теги: Якин
Сегодня, 13:57
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