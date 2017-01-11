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Пьер-Эмерик Обамейянг поздравил Йоана Молло с переходом в "Зенит"

Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг поздравил полузащитника Йоана Молло с переходом из "Крыльев Советов" в "Зенит".

"Поздравляю моего друга Молло. Он работяга и отличный игрок", - написал Обамейянг в Инстаграме.

Пьер-Эмерик Обамейянг поздравил Йоана Молло с переходом в "Зенит"

Теги: Молло Обамеянг Зенит
Сегодня, 14:26
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№1 Написал: Wonderland (Сегодня, 14:29) #
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Тоже Педро? stuck_out_tongue_winking_eye


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
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