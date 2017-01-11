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Нобель Арустамян: Каррера выбрал Луиса Адриано, потому что тот знает русский
Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, почему для "Спартака" было приоритетной целью подписание нападающего Луиса Адриано.
"Насколько мне известно, Массимо Каррера выбрал Адриано потому, что у Луиса не будет проблем с адаптацией и он уверен в его квалификации. Все, кого Каррера хотел видеть в команде зимой, владеют русским языком: и Самедов, и Джикия, и Адриано.
За полгода работы в "Спартаке" Массимо понял, на что нужно сделать упор: создание коллектива, его сплочение и взаимопонимание внутри него. Луис немало поиграл в "Шахтере" и прекрасно адаптирован к Восточной Европе, а значит, и к России.
Второй фактор - феноменальная статистика Адриано в "Шахтере". Это касается и чемпионата Украины, и в первую очередь еврокубков: он забил в финале победного для "Шахтера" Кубка УЕФА и становился лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов. В том сезоне Адриано оформил пента-трик в ворота БАТЭ", - цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
"Насколько мне известно, Массимо Каррера выбрал Адриано потому, что у Луиса не будет проблем с адаптацией и он уверен в его квалификации. Все, кого Каррера хотел видеть в команде зимой, владеют русским языком: и Самедов, и Джикия, и Адриано.
За полгода работы в "Спартаке" Массимо понял, на что нужно сделать упор: создание коллектива, его сплочение и взаимопонимание внутри него. Луис немало поиграл в "Шахтере" и прекрасно адаптирован к Восточной Европе, а значит, и к России.
Второй фактор - феноменальная статистика Адриано в "Шахтере". Это касается и чемпионата Украины, и в первую очередь еврокубков: он забил в финале победного для "Шахтера" Кубка УЕФА и становился лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов. В том сезоне Адриано оформил пента-трик в ворота БАТЭ", - цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
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