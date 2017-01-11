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Источник: Попов и Таски до лета будут в "Спартаке"

Болгарский полузащитник Ивелин Попов и немецкий защитник Сердар Таски как минимум до лета останутся в "Спартаке", информирует "Чемпионат".

Переходы игроков в "Трабзонспор" серьёзно обсуждались, однако в итоге оба игрока решили остаться. Футболисты будут готовиться ко второй части сезона в составе московского клуба.
Теги: Попов Таски Спартак
Сегодня, 15:20
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3
(1)
№3 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 17:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
С какого, вообще продавать Попова? У нас что средняя линия перегружена? Скорее наоборот.
Спекуляции все это.
Регистрация: 14.03.2009
№2 Написал: oksva Спб (Сегодня, 15:28) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и пусть ребятки доказывают своим возможным будущим покупателям , чего они стОят , а нам поспокойней будет . Играть оба могут , но хотят - не всегда .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:25) #
  • +5
  •  (7)

Попов обязательно еще забьет , и возможно золотой мяч!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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