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Агент: в "Арсенале" не хочет улаживать конфликт, они хотят избавиться от Фримпонга

Агент хавбека "Арсенала" Эммануэля Фримпонга Сергей Новиков заявил, что футболист в конце 2016 года был отстранен от тренировок с командой по решению главного тренера Сергея Кирьякова.

"Еще за месяц до окончания первой части сезона футболист был отстранен от тренировок с основой по решению главного тренера. Был конфликт, мы пытались сгладить ситуацию, но, к сожалению, Сергей Кирьяков навстречу не пошел.

Мы готовы разорвать соглашение с "Арсеналом" на условиях, прописанных в контракте, но клуб решил перевести Эммануэля в молодежку. Клуб не хочет выполнять договоренности, обозначенные в контракте, а разрывать его по обоюдному согласию мы не готовы.

Только вчера футболист получил на руки уведомление, что ему необходимо быть в расположении команды сегодня в 11.00. Но Фримпонг находится в Гане, о чем все знали. Видимо, в Туле хотят, чтобы Фримпонг нарушил условия контракта, и тем самым разорвать с ним соглашение", - передает слова агента "СЭ".
Теги: Арсенал Тула Фримпонг
Сегодня, 15:24
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№2 Написал: Vados (Сегодня, 15:30) #
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да гнать нигера надо laughing
Регистрация: 1.12.2016
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
на месте этого дизайнера шмоток я бы вообще радовался, что в профессиональный футбол попал. ни о чем игрок
Регистрация: 16.03.2010
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