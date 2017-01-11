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Агент: в "Арсенале" не хочет улаживать конфликт, они хотят избавиться от Фримпонга
Агент хавбека "Арсенала" Эммануэля Фримпонга Сергей Новиков заявил, что футболист в конце 2016 года был отстранен от тренировок с командой по решению главного тренера Сергея Кирьякова.
"Еще за месяц до окончания первой части сезона футболист был отстранен от тренировок с основой по решению главного тренера. Был конфликт, мы пытались сгладить ситуацию, но, к сожалению, Сергей Кирьяков навстречу не пошел.
Мы готовы разорвать соглашение с "Арсеналом" на условиях, прописанных в контракте, но клуб решил перевести Эммануэля в молодежку. Клуб не хочет выполнять договоренности, обозначенные в контракте, а разрывать его по обоюдному согласию мы не готовы.
Только вчера футболист получил на руки уведомление, что ему необходимо быть в расположении команды сегодня в 11.00. Но Фримпонг находится в Гане, о чем все знали. Видимо, в Туле хотят, чтобы Фримпонг нарушил условия контракта, и тем самым разорвать с ним соглашение", - передает слова агента "СЭ".
"Еще за месяц до окончания первой части сезона футболист был отстранен от тренировок с основой по решению главного тренера. Был конфликт, мы пытались сгладить ситуацию, но, к сожалению, Сергей Кирьяков навстречу не пошел.
Мы готовы разорвать соглашение с "Арсеналом" на условиях, прописанных в контракте, но клуб решил перевести Эммануэля в молодежку. Клуб не хочет выполнять договоренности, обозначенные в контракте, а разрывать его по обоюдному согласию мы не готовы.
Только вчера футболист получил на руки уведомление, что ему необходимо быть в расположении команды сегодня в 11.00. Но Фримпонг находится в Гане, о чем все знали. Видимо, в Туле хотят, чтобы Фримпонг нарушил условия контракта, и тем самым разорвать с ним соглашение", - передает слова агента "СЭ".
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