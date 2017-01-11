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Криштиану Роналду: против меня было много кампаний в футболе и за его пределами, но я заткнул их (3)
Криштиану Роналду: против меня было много кампаний в футболе и за его пределами, но я заткнул их (3)
15:43
Бывший врач "Спартака": в свои 34 Широков бегал кроссы наравне с Промесом и без всякой одышки (7)
Бывший врач "Спартака": в свои 34 Широков бегал кроссы наравне с Промесом и без всякой одышки (7)
09:52
Виталий Мутко: искали коррупцию в заявке России на ЧМ-2018, а нашли - в Германии 2006 года (7)
Виталий Мутко: искали коррупцию в заявке России на ЧМ-2018, а нашли - в Германии 2006 года (7)
Игорь Акинфеев и Ласина Траоре все еще отсутствуют в расположении ЦСКА
ЦСКА провел вторую тренировку на сборе в Кампоаморе. В занятии приняли участие те же 23 игрока, что и накануне. По-прежнему отсутствуют в лагере команды Игорь Акинфеев и Ласина Траоре.
Как передает "Чемпионат", вратарь находится на обследовании в Германии. Прибытие нападающего в расположение клуба ожидается 11 января. Первый сбор красно-синих продлится до 22 января.
Как передает "Чемпионат", вратарь находится на обследовании в Германии. Прибытие нападающего в расположение клуба ожидается 11 января. Первый сбор красно-синих продлится до 22 января.
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