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Игорь Акинфеев и Ласина Траоре все еще отсутствуют в расположении ЦСКА

ЦСКА провел вторую тренировку на сборе в Кампоаморе. В занятии приняли участие те же 23 игрока, что и накануне. По-прежнему отсутствуют в лагере команды Игорь Акинфеев и Ласина Траоре.

Как передает "Чемпионат", вратарь находится на обследовании в Германии. Прибытие нападающего в расположение клуба ожидается 11 января. Первый сбор красно-синих продлится до 22 января.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:31
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