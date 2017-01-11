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Виктор Гончаренко наигрывает для ЦСКА схему 3-5-2

Новый наставник ЦСКА Виктор Гончаренко наигрывает на сборах армейцев тактическую расстановку 3-5-2, передает "СЭ".

Именно в таком сочетании играла одна из команд во время двустороннего противостояния. В свою очередь, соперники этой команды действовали по схеме 4-2-3-1.

ЦСКА по схеме 3-5-2: Чепчугов - В. Березуцкий, Игнашевич, Васин - Марио Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Миланов - Ионов, Витиньо.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 15:32
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28
(4)
№28 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:37) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: midlton
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает


Эта свинья только повизгивает...
Регистрация: 26.01.2007
№27 Написал: midlton Eire (Сегодня, 17:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: VeNdA
А с этим у него как раз и проблемы. Так что пас не вытащит никак.

С этим у него как раз нет проблем. Физика у него хорошая

Цитата: Quincy
ответ в стиле ослега

Ну уж о тебе хрющки и говорить нечего. Всё как в пословице:Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№26 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 17:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: midlton
Ему самое место сейчас с его пасом хорошим, а как защитник центральный проваливается часто и слабоват.

Ну играть опорника может и мог бы, только опорник куда больше объем работы выполняет нежели защитник. А с этим у него как раз и проблемы. Так что пас не вытащит никак.
Регистрация: 14.03.2009
№25 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Максим I
Цитата: Вопреки
Лизоблюды ангажированные... А если бы речь шла не о ЦСКА, а о "Ростове" или "Амкаре", то сразу бы начали трещать о стремной и оборонительной схеме в 5 -3-2 , а не в 3-5-2 ???

А ты СОСТАВ команды, игравшей 3-5-2 видел? Раз не видел - заткни свой пятак под завитушку и туда xpюкай! Если в составе 3 защитника, о какой "стрёмной" 5-3-2 может идти речь, пopocь?


Получается левый вингер Миланов? Логичнее было бы Жору туда поставить.
Регистрация: 12.02.2014
№24 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:09) #
  • +2
  •  (2)

midlton,
Чепчугов – В. Березуцкий, Игнашевич, Васин – Мариу Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Миланов – Ионов, Витинью.
Марио и Георгий играли латералей, Ионов с Витьком попеременно менялись (один на острие, второй нападающий).
Из 5 мячей Витёк забил 4, ещё один Головин, у которого ещё одна крестовина.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№23 Написал: Quincy (Сегодня, 17:08) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: midlton
вот и тебе ответ, кто подражает.. Свинарник подражает

ответ в стиле ослега,вы как были попками стрелочниками так и будите всю жизнь,СТАДО
Регистрация: 2.09.2016
№22 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:00) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Вопреки
Лизоблюды ангажированные... А если бы речь шла не о ЦСКА, а о "Ростове" или "Амкаре", то сразу бы начали трещать о стремной и оборонительной схеме в 5 -3-2 , а не в 3-5-2 ???

А ты СОСТАВ команды, игравшей 3-5-2 видел? Раз не видел - заткни свой пятак под завитушку и туда xpюкай! Если в составе 3 защитника, о какой "стрёмной" 5-3-2 может идти речь, пopocь?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№21 Написал: midlton Eire (Сегодня, 16:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Это он им сказал? А может 5-3-2 или 5-4-1? Желтуха вонючая. Первый сбор, а уже такие выводы.

Они определили по игрокам, реально по составу не получается 3-5-2. Наверняка, Игнашевич играет опорника. Ему самое место сейчас с его пасом хорошим, а как защитник центральный проваливается часто и слабоват.


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№20 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 16:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anatolik189

Схема устарела!Надо наигрывать 1-9-1

аленичев пытался, не пошло такое нововведение.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№19 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:50) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Схема устарела!Надо наигрывать 1-9-1!!!
Регистрация: 2.04.2012
№18 Написал: midlton Eire (Сегодня, 16:47) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
как всегда ослики подражают Спартаку,своей головы то нет,стадо

вот и тебе ответ, кто подражает.. Свинарник подражает
Цитата: Saveger
по этой схеме еще Газзай-батька всех выносил с Богданом Шершуном и Денисом Поповым. Возвращение к истокам


Цитата: karfagen
а когда цска играл в атаку?уже и вспомнить никто не может

Как же мог забыть открытие Открытия? Понятно, что на ЦСКА смотреть не хочется в других матчах поэтому и не вспомнить, но свою команду смотрел? Как много выиграли хрюшки за последние 4 игры в дерби?


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№17 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 16:27) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
. а тут все хуже и хуже ..

нам бы такое худо, из четырех первенств три раза первые.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№16 Написал: Вопреки Курск (Сегодня, 16:26) #
  • -9
  •  (11)

Батька,
Что же НИКТО в России не пытался играть таким образом до Бердыева,а увидев результат, сразу начали суматошно копировать игровую модель ? Я ведь не говорю, что ростовский гуру эту модель изобрел, а речь о том, кто ее эффективно применяет, а ангажированная пресса упорно, по команде кукловодом, поливала, якобы, оборонительный футбол ГРЯЗЬЮ, пока так не попробовал Алень, а сейчас и Каррера в Спартаке... ну и вот еще один "тактик", выехавшийц на 5-3-2 с "Уфой" в цсковские адм. ресурсные пенаты.
Регистрация: 21.04.2016
№15 Написал: Батька (Сегодня, 16:21) #
  • -3
  •  (13)

Цитата: myspartaksuperclub
что же говорить тогда про состав нашего спартака, если кони выигрывают чр, а спартак занимает 5-6 месста.

да у Спартака то ладно, немного улучшается из года в год, трансферы есть, обновляют, тренер вроде неплохой попался, в общем движение вперед видно ... а тут все хуже и хуже ... обидно за них, скоро цска будет за десятку цепляться ... денег похоже и правда нет !!
Регистрация: 9.09.2016
№14 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька

Какое же дно состав у коней

что же говорить тогда про состав нашего спартака, если кони выигрывают чр, а спартак занимает 5-6 месста.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№13 Написал: Батька (Сегодня, 16:07) #
  • +3
  •  (9)

Цитата: Вопреки
Все стали срисовывать игровую модель у Бердыева и пытаются преподносить ее как супер-атакующую... но в своих командах. Мудрецы

Да Бердыев прям первооткрыватель 5-3-2 =)) епаный гений ... ничего что на ЧМ 98 Хорваты так немцев порвали 3-0 в четвертьфинале вроде ... а вообще этой схеме уже 100 лет !! И немцы так играли и голландцы ... и сейчас много команд Юве, МЮ, Челси ... а ты все про бердыева своего !!
Регистрация: 9.09.2016
№12 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:04) #
  • -1
  •  (11)

скорее всего 4 марта будет схема 11-0-0, без остановок, верю в ничью sweat_smile
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: Кристоф (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
При Газзаеве, пока вы играли на кожаной флейте.

Приглашайте Газаева обратно - есть еще что обворовать в цска.
Регистрация: 16.08.2008
№10 Написал: Quincy (Сегодня, 16:02) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
как всегда ослики подражают Спартаку,своей головы то нет,стадо
Регистрация: 2.09.2016
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:58) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Это он им сказал? А может 5-3-2 или 5-4-1? Желтуха вонючая. Первый сбор, а уже такие выводы.

Цитата: karfagen
Цитата: Вопреки
А если бы речь шла не о ЦСКА, а о "Ростове" или "Амкаре", то сразу бы начали трещать о стремной и оборонительной схеме в 5 -3-2 , а не в 3-5-2 ???

а когда цска играл в атаку?
уже и вспомнить никто не может)

При Газзаеве, пока вы играли на кожаной флейте.
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:47) #
  • -2
  •  (16)

да при таком суперовском вратаре можно опробовать 1-7-2
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: Вопреки Курск (Сегодня, 15:43) #
  • -8
  •  (12)

karfagen,
А что же ты минусуешь если согласен... или считаешь, что и Спартак всегда играет в атаку с 5 или 7-ю защитниками... что при Алене, что при Каррере ? Все стали срисовывать игровую модель у Бердыева и пытаются преподносить ее как супер-атакующую... но в своих командах. Мудрецы
Регистрация: 21.04.2016
№6 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:41) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
по этой схеме еще Газзай-батька всех выносил с Богданом Шершуном и Денисом Поповым. Возвращение к истокам
Регистрация: 16.03.2010
№5 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 15:40) #
  • +2
  •  (6)

чё то все насмотрелись конте с его 3-5-2,не каждый сможет в эту схему,например гвардиола
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 15:38) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вопреки
А если бы речь шла не о ЦСКА, а о "Ростове" или "Амкаре", то сразу бы начали трещать о стремной и оборонительной схеме в 5 -3-2 , а не в 3-5-2 ???

а когда цска играл в атаку?
уже и вспомнить никто не может)


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№3 Написал: Батька (Сегодня, 15:37) #
  • +4
  •  (14)

Какое же дно состав у коней ... за несколько лет из лучшего состава всей лиги превратились в гомно никчемное (Чепчугов, ЦЗ - деды, Миланов, Ионов, Витринье ... думаю даже в запасе у Газаева не сидели бы эти персонажи ...) ... да и замен нет и видать и не будет ...
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Вопреки Курск (Сегодня, 15:37) #
  • -4
  •  (16)

Лизоблюды ангажированные... А если бы речь шла не о ЦСКА, а о "Ростове" или "Амкаре", то сразу бы начали трещать о стремной и оборонительной схеме в 5 -3-2 , а не в 3-5-2 ???
Регистрация: 21.04.2016
№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 15:35) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Даже играя в три цз проблемы Сереги со скоростью никак не исправить и не нивелировать.
трудно будет цска без укрепления

неужели Брат еще хуже?


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
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