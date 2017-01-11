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Бывший врач "Спартака": в свои 34 Широков бегал кроссы наравне с Промесом и без всякой одышки

Врач Владислав Корницкий рассказал о своем увольнении из «Спартака».

— До той истории в матче с «Зенитом», когда «Спартак» пропустил, пока вы оказывали помощь Боккетти, у вас были проблемы с Аленичевым?

— Сразу расставлю точки — у нас с ним не было никаких недопониманий. Аленичев никогда не кричал, и даже та ситуация с Боккетти не обсуждалась никак. Ни тренерский штаб, ни руководство клуба не выразило мне претензий. Существует регламент: при травме головы доктор может оценивать состояние пострадавшего две минуты. В игре с «Зенитом» я оказывал помощь Боккетти 75 секунд — все это много раз проверялось с секундомерами. Было рассечение над бровью — фактически до кости. Сальва (Боккеттти — прим.) начал махать руками — «Давай быстрее! Мне надо на поле!» — и сдернул повязку. На повторное наложение ушло 10–15 секунд, но в нормативы я все равно уложился. Да, в это время нам забили гол. Но мы играли в пять защитников, четверо из которых находились в это время в штрафной. Четверо защитников — против Дзюбы!

— Что было дальше?

— Ситуация преподносится так, что я ушел из «Спартака» из-за этого. Но я не могу сказать наверняка.

— Давайте проясним: в раздевалке Аленичев ничего вам не говорит, потом уходит на пресс-конференцию, где предъявляет претензии, после этого возвращается — и опять не говорит?

— Да. О том, что он сказал на пресс-конференции, я узнал, когда ехал домой. Друзья пишут: ты посмотри пресс-конференцию-то. Честно говоря, был шокирован. Понятно, что эмоции, что сошлись обстоятельства, но такие вопросы решаются внутри команды. Братцы журналисты, конечно, тоже подлили масла в огонь.

Было обидно услышать это не в лицо и не услышать потом. На первой тренировке после игры Аленичев как всегда пожал мне руку — и дальше все было в обычном режиме. Помню, ребята говорили: «Доктор, твоя-то какая проблема? На поле мы были». Боккетти вообще извинился.

— С вами разорвали контракт или просто не продлили?

— Разорвали — контракт у меня истекал 31 мая, а деятельность в клубе я закончил 5 декабря. Мне об этом объявил Вартапетов (глава медицинского департамента «Спартака» — прим.) — где-то дней за 10 до окончания. Сказал: «Принято решение разорвать с тобой контракт».

— От Аленичева ждали, что он будет более принципиальным. А получалось так: он говорит, что Широков ему нужен, а на следующий день Широков уходит из команды. Как это возможно?

— В моем понимании, если человек тебе нужен, он будет в команде. Из команды мы ушли вместе с Широковым — на тот момент Рома был здоров и находился в прекрасной физической форме. И вообще, в свои 34 он бегал кроссы наравне с Промесом и без единой доли одышки.

Матч ТВ
Теги: Спартак Широков
Сегодня, 15:43
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7
(6)
№7 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 16:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Рома по фитнес показателям всегда больше всех за матч пробегал, в какой команде бы не играл.
Регистрация: 10.09.2012
№6 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 16:50) #
  • -2
  •  (2)

Роман знал где срезать...
Регистрация: 16.03.2009
№5 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 16:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
бегал наравне и бегал в матчах
трусцой
и пару касаний за матч
такого игрока потеряли


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:13) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
дело даже не в том, кто как кроссы бегает на тренировках, а как выкладывается на поле. Рому на поле не разу не видел в грязной или потной майке.

Это случайно не тот, про кого Егорка говорил, что в Спартаке много лишних людей?
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: spartak1975 (Сегодня, 16:04) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: tar-tas
А Квинс не на одной ноге скакал?

Скорее всего Промес в это время в раздевалку шел.Ну а широкий не отставал
Регистрация: 17.11.2009
№2 Написал: safonas (Сегодня, 15:51) #
  • +4
  •  (6)

лучше бы Рома на поле бегал...а так не красивая ситуация конечно


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:50) #
  • +2
  •  (10)

А Квинс не на одной ноге скакал?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
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