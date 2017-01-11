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"Спартак" продлит контракт с Боккетти до 2021 года

Как сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb, лидер чемпионата России в ближайшие дни объявит о продлении сотрудничества с защитником Сальваторе Боккетти. Сторонами согласованы почти все условия нового контракта, который будет действовать до лета 2021 года.
Теги: Спартак Боккетти
Сегодня, 22:29
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14
(4)
№14 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Не свисти, колхозник.

так и понял,что это поймут по своему..
здесь..сопоставление стадионов...
кстати,у нас намного круче поляна..ослики не дадут соврать..

а почему колхозник?
Регистрация: 14.12.2011
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Romella
Цитата: sanyapytilin
Верните черную форму, она вам к лицу в 2017

мне,что в Красноярске сходить на Колхозный Рынок,что на стадион Цска..

Не свисти, колхозник.
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:48) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Верните черную форму, она вам к лицу в 2017

мне,что в Красноярске сходить на Колхозный Рынок,что на стадион Цска..
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:46) #
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online

настоящий гладиатор самим нужен blush
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 22:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
наконец то..
Регистрация: 13.04.2016
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:44) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
теперь берем Депая и порядок

Залупая вы как обычно возьмете и порядок.
Или будулая очередного...
Верните черную форму, она вам к лицу в 2017
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: zurigorri (Сегодня, 22:43) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ждет официальной инфы,нет веры этим источникам)
Регистрация: 11.01.2017
№7 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 22:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Отлично!


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№6 Написал: nedva Russia (Сегодня, 22:41) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и славно!
Регистрация: 23.11.2009
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:41) #
  • -5
  •  (7)

теперь берем Депая и порядок
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:38) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Отлично!
Андриано адресат нужен..
Если найдут второго Алекса..будет интересно
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:38) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Никого не выпускать из Тарасовки , пусть пашут , после окончания сезона - шлюзы открыть . Нормальный игрок , ещё может пользу принести .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:36) #
  • 0
  •  (6)

вот и хорошо
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Неожиданно.
Регистрация: 11.06.2016
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