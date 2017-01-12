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Квинси Промес: обыграл тут кое-кого в теннис (фото)

Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал, как перед стартом зимних сборов в Абу-Даби сыграл в теннис.

"Обыграл кое-кого на корте, чтобы вернуть форму! Подготовка к продолжению сезона", – написал Промес в Инстаграме.

Квинси Промес: обыграл тут кое-кого в теннис (фото)
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 00:24
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3
(5)
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:53) #
  • 0
  •  (0)

теннисные встречи любят тишинууу grin
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:33) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
"Обыграл кое-кого на корте,

Кое-как или как-то так.
Новость не раскрыта. smirk


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:29) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Негр - теннисист) что-то новое)
Регистрация: 6.01.2006
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