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Антон Миранчук получил травму и выбыл на полтора месяца

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в ходе тренировки в среду получил травму стопы. Проведенное обследование выявило проблему, требующую хирургического лечения.

В ближайшее время футболист вылетит в Рим, где будет проведена операция. Спустя несколько дней Антон вернется в расположение команды, где и будет проходить восстановительные процедуры. Ориентировочный срок реабилитации 1-1,5 месяца.

ФК "Локомотив"
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 00:49
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:08) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Была надежда, что поможет в весенней стадии, но фиг-то там.
Скорейшего восстановления.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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