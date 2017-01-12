"Саутгемптон" одолел "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Кубка лиги

В первом полуфинальном матче Кубка лиги "Ливерпуль" в гостях потерпел поражение от "Саутгемптона". Ответный матч состоится на стадионе "Энфилд" 25 января.



Кубок Англии. 1/2 финала



"Саутгемптон" - "Ливерпуль" - 1:0



Голы: Редмонд, 20



"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Йосида, Дейк, Ромеу, Класи (Хёйбьерг, 73), Дэвис (Уорд-Праус, 82), Тадич, Редмонд, Родригес (Лонг, 82)



"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Джан, Лейва, Вейналдум (Коутиньо, 61), Лаллана, Старридж, Фирмино (Ориги, 83)



Предупреждения: Тадич, 65, Родригес, 81