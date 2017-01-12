"Барселона" добилась победы над "Атлетиком" и прошла в 1/4 финала Кука Испании

"Барселона" на своем поле переиграла "Атлетик" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. В первом матче каталонцы уступили со счетом 1:2.



Кубок Испании. 1/8 финала



"Барселона" - "Атлетик" Б - 3:1



Голы: Суарес, 35, Неймар, 48, Саборит, 51, Месси, 78



"Барселона": Силлессен, Альба, Юмтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста, Рафинья (Ракитич, 80), Суарес, Неймар, Месси



"Атлетик" Б: Ираисос, Этчейта (Элустондо, 30), Боведа, Лапорт, Баленсиага, Сан-Хосе, Саборит (Сусаета, 79), Эрасо, Беньят, Сабин (Адурис, 46), Уильямс



Предупреждения: Этчейта, 28, Юмтити, 30, Лапорт, 41, Элустондо, 73, Беньят, 77.