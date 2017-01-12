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Ивелин Попов: я хочу стать чемпионом и в чемпионат Турции не перехожу

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов прокомментировал слухи в СМИ о переходе в "Трабзонспор".

"Я являюсь игроком "Спартака", у меня контракт до 2019 года. Я хочу вместе с командой стать чемпионом и в чемпионат Турции не перехожу - это все слухи. В футболе есть люди, которые ничего не добились в жизни, а занимаются только распространением сплетен.

Сейчас не то время в моей карьере, чтобы думать о деньгах. В данный момент все мои мысли связаны только со "Спартаком", - цитирует Попова Gong.bg.
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 01:48
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