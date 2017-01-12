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На стадионе "Крестовский" пострадал еще один рабочий

На стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге с двухметровой стремянки на ступени лестницы упал рабочий. Инцидент произошел 10 января во время проведения электромонтажных работ, информирует "Фонтанка".

В результате падения 35-летний рабочий с подозрением на перелом левой ноги был госпитализирован в Военно-медицинскую академию. По факту инцидента проводится проверка.
Теги: Крестовский
Сегодня, 01:51
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№1 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 02:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мясным админам больше писать не о чем? Может скоро о ушибленном пальце писать будут. Или так бесит наикрасивейшая Зенит Арена!?
Регистрация: 5.11.2010
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