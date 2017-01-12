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Аксель Витсель: обо мне могут говорить все, что хотят, я привык быть в центре внимания

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель рассказал, как принимал решение о переходе в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

"Подобные сомнения были и перед моим переходом в "Зенит". Вообще, обо мне могут говорить и писать все, что хотят, я привык быть в центре внимания.

Не сомневаюсь, что мою семью ждет интересный опыт. Однажды мои дети смогут сказать, что они пожили и в Китае, и в России", - цитирует Витселя Football Italia.
Теги: Витсель
Сегодня, 01:59
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