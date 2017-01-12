УЕФА определил, что убытки клубов уменьшились на 81% после внедрения финансового fair-play

Убытки европейских клубов сократились на 81 процент после полного внедрения финансового fair-play в 2011 году, говорится в годовом финансовом отчете УЕФА.С момента внедрения финансового "фэйр-плей" клубы, которые получают право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.С 2013 года клубы должны подтверждать свою безубыточность - то есть, что они не тратят больше, чем зарабатывают.Для оценки этого УЕФА создал инстанцию по финансовому контролю клубов (ИФКК), которая каждый год проверяет показатели всех участников еврокубков за последние три сезона."В целом, деятельность европейских клубов становится все более устойчивой в финансовом отношении. После полного внедрения финансового "фэйр-плей" суммарные убытки сократились с €1,7 млрд в 2011 году до €300 млн в 2015-м - то есть, на 81 процент. Количество клубов, чьи убытки за один год составили свыше €45 млн, сократилось за этот период с 11 до четырех", - говорится в отчете.В отчете также отмечается, что доходы клубов растут уже 20 лет подряд и теперь суммарно составляют для клубов высших дивизионов почти €17 млрд.