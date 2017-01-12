УЕФА определил, что убытки клубов уменьшились на 81% после внедрения финансового fair-play

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:24
"Зенит" проведёт 6 контрольных матчей на первом сборе, одним из соперников станет "Айнтрахт" (2)
"Зенит" проведёт 6 контрольных матчей на первом сборе, одним из соперников станет "Айнтрахт" (2)
Вчера 22:32
Старридж включен в стартовый состав "Ливерпуля" на матч полуфинала Кубка Лиги, Коутиньо - в запасе
Старридж включен в стартовый состав "Ливерпуля" на матч полуфинала Кубка Лиги, Коутиньо - в запасе
Вчера 22:29
"Спартак" продлит контракт с Боккетти до 2021 года (31)
"Спартак" продлит контракт с Боккетти до 2021 года (31)
Вчера 22:00
Гендиректор "Барселоны": продление контракта Месси? Во всем нужен здравый смысл. Не можем тратить более 70% бюджета на зарплаты (1)
Гендиректор "Барселоны": продление контракта Месси? Во всем нужен здравый смысл. Не можем тратить более 70% бюджета на зарплаты (1)
Вчера 21:35
Тимощук не полетел на сбор "Зенита" в Дубай (6)
Тимощук не полетел на сбор "Зенита" в Дубай (6)
Вчера 20:35
Зидан не намерен покупать Обамеянга в "Реал"
Зидан не намерен покупать Обамеянга в "Реал"
Вчера 20:21
"Динамо" расторгнет контракты с дорогими футболистами (6)
"Динамо" расторгнет контракты с дорогими футболистами (6)
Вчера 19:27
"Реал" готов заплатить €105 млн "Ювентусу" за Дибалу (3)
"Реал" готов заплатить €105 млн "Ювентусу" за Дибалу (3)
Вчера 18:11
Агент Оланаре: мы не вели переговоры с ЦСКА (1)
Агент Оланаре: мы не вели переговоры с ЦСКА (1)
Вчера 18:04
Дмитрий Селюк: я договорился о переходе Траоре в "Малагу", но "Монако" не подписало бумаги (1)
Дмитрий Селюк: я договорился о переходе Траоре в "Малагу", но "Монако" не подписало бумаги (1)
Вчера 17:50
Дмитрий Селюк: 33-летний Туре отказался от больших денег, чем те, за которыми погнался Витсель (20)
Дмитрий Селюк: 33-летний Туре отказался от больших денег, чем те, за которыми погнался Витсель (20)
Вчера 17:07
УЕФА отстранил "Партизан" от еврокубков на 3 года за нарушение финансового фэйр-плей (24)
УЕФА отстранил "Партизан" от еврокубков на 3 года за нарушение финансового фэйр-плей (24)
Вчера 16:52
Криштиану Роналду: против меня было много кампаний в футболе и за его пределами, но я заткнул их (4)
Криштиану Роналду: против меня было много кампаний в футболе и за его пределами, но я заткнул их (4)
Вчера 15:43
Бывший врач "Спартака": в свои 34 Широков бегал кроссы наравне с Промесом и без всякой одышки (12)
Бывший врач "Спартака": в свои 34 Широков бегал кроссы наравне с Промесом и без всякой одышки (12)
Вчера 15:32
Виктор Гончаренко наигрывает для ЦСКА схему 3-5-2 (45)
Виктор Гончаренко наигрывает для ЦСКА схему 3-5-2 (45)
Вчера 15:20
Источник: Попов и Таски до лета будут в "Спартаке" (3)
Источник: Попов и Таски до лета будут в "Спартаке" (3)
Вчера 14:34
Футбольный клуб "Орел" потерял профессиональный статус (1)
Футбольный клуб "Орел" потерял профессиональный статус (1)
УЕФА определил, что убытки клубов уменьшились на 81% после внедрения финансового fair-play
Убытки европейских клубов сократились на 81 процент после полного внедрения финансового fair-play в 2011 году, говорится в годовом финансовом отчете УЕФА.
С момента внедрения финансового "фэйр-плей" клубы, которые получают право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.
С 2013 года клубы должны подтверждать свою безубыточность - то есть, что они не тратят больше, чем зарабатывают.
Для оценки этого УЕФА создал инстанцию по финансовому контролю клубов (ИФКК), которая каждый год проверяет показатели всех участников еврокубков за последние три сезона.
"В целом, деятельность европейских клубов становится все более устойчивой в финансовом отношении. После полного внедрения финансового "фэйр-плей" суммарные убытки сократились с €1,7 млрд в 2011 году до €300 млн в 2015-м - то есть, на 81 процент. Количество клубов, чьи убытки за один год составили свыше €45 млн, сократилось за этот период с 11 до четырех", - говорится в отчете.
В отчете также отмечается, что доходы клубов растут уже 20 лет подряд и теперь суммарно составляют для клубов высших дивизионов почти €17 млрд.
Газета.ru
С момента внедрения финансового "фэйр-плей" клубы, которые получают право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.
С 2013 года клубы должны подтверждать свою безубыточность - то есть, что они не тратят больше, чем зарабатывают.
Для оценки этого УЕФА создал инстанцию по финансовому контролю клубов (ИФКК), которая каждый год проверяет показатели всех участников еврокубков за последние три сезона.
"В целом, деятельность европейских клубов становится все более устойчивой в финансовом отношении. После полного внедрения финансового "фэйр-плей" суммарные убытки сократились с €1,7 млрд в 2011 году до €300 млн в 2015-м - то есть, на 81 процент. Количество клубов, чьи убытки за один год составили свыше €45 млн, сократилось за этот период с 11 до четырех", - говорится в отчете.
В отчете также отмечается, что доходы клубов растут уже 20 лет подряд и теперь суммарно составляют для клубов высших дивизионов почти €17 млрд.
Газета.ru
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.