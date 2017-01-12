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Егор Титов: как только в "Спартак" придет эйфория - жди беды

Бывший тренер "Спартака" Егор Титов выразил беспокойство по поводу лидерства команды в турнирной таблице премьер-лиги.

"Это тревожно. В голове может сидеть – здесь можем сыграть вничью, а если еще и соперник оступится, то вообще замечательно… Плюс начало сложное – "Краснодар", потом ЦСКА. Конкуренты усиливаются, особенно "Зенит", который с первого же весеннего тура постарается включиться в гонку.

У "Краснодара" сильнейший козырь – новый шикарный стадион. После побед появляется легкая эйфория, которая приводит к потере места в таблице. Футболисты-то не сильно поменялись, и многое будет зависеть от ключевых исполнителей, от лидеров.

Расстались с командой мы хорошо. До сих пор с некоторыми общаемся, атмосфера стала отличной. Уверен, оставили хороший след. Обид нет, "Спартак" останется "Спартаком" с любым тренером. Болельщикам важен результат.

Сегодня он есть, дай бог, чтобы не было эйфории. Как только она придет - жди беды. К сожалению, в нашем случае она появилась в начале прошлого чемпионата. Нам, возможно, не хватило опыта, чтобы все быстренько остудить", - цитирует Титова "СЭ".
Теги: Титов Спартак
Сегодня, 02:49
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