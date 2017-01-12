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Луис Адриано пройдет медобследование для "Спартака" в одном из центров Германии
Нападающий "Милана" Луис Адриано, который вчера вылетел из Бразилии на встречу со "Спартаком", не сразу отправился в Москву, сообщает Sky.
Форвард остановится в Германии, где пройдет медобследование в одном из центров, которому доверяют красно-белые. В том случае, если осмотр станет успешным, бразилец подпишет контракт со "Спартаком" на 4,5 года.
Ранее сообщалось, что стороны согласовали все детали этого перехода. Зарплата бразильца в "Спартаке" составит более 3 миллионов евро в год.
СЭ
Форвард остановится в Германии, где пройдет медобследование в одном из центров, которому доверяют красно-белые. В том случае, если осмотр станет успешным, бразилец подпишет контракт со "Спартаком" на 4,5 года.
Ранее сообщалось, что стороны согласовали все детали этого перехода. Зарплата бразильца в "Спартаке" составит более 3 миллионов евро в год.
СЭ
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