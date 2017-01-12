Российская премьер-лига заняла седьмое место по суммарной стоимости игроков

УЕФА опубликовал финансовый отчет за сезон-2015/16.Согласно оценке специалистов, суммарная рыночная стоимость игроков российской премьер-лиги составляет 895 миллионов евро. Это седьмой показатель среди всех европейских лиг. Российская ФНЛ по стоимости игроков заняла 48-е место.Лидером является английская премьер-лига - 4,4 миллиарда евро. На втором месте - чемпионат Испании (3,25 миллиарда евро), далее - Серия А (2,575), Бундеслига (2,38), чемпионат Франции (1,56) и чемпионат Турции (947 миллионов евро).