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Филипп Будковский: мне позвонили и сказали возвращаться в Киев

Нападающий Филипп Будковский, выступавший за "Анжи", подтвердил, что отправится на сборы вместе с донецким "Шахтером".

"С "Анжи" на сборы не поехал. На день приехал в Москву, но мне позвонили и сказали возвращаться в Киев, чтобы ехать на сборы с "Шахтером", – цитирует Будковского "Matchday".
Теги: Шахтер
Сегодня, 03:35
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