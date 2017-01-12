Оскар: не считаю, что переезд в Китай – это понижение в классе

Бразильский полузащитник "Шанхай Теллэйс" Оскар рассказал, что не сожалеет о своем уходе из "Челси".



"Не считаю, что переезд в чемпионат Китая – это понижение в классе. Думаю, что клуб предложил мне поучаствовать в отличном проекте.



Полностью уверен, что в будущем чемпионат Китая станет одной из ведущих лиг в мире", – цитирует Оскара Sky Sports.