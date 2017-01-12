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РФПЛ занимает шестое место по сумме зарплат футболистам
Клубы Российской премьер-лиги в среднем за сезон тратят € 35,2 млн на зарплаты футболистам. Такая цифра приводится в годовом финансовом отчете УЕФА. Общая сумма, которая уходит на зарплаты за год, составляет в России € 563 млн. Этот показатель - шестой в Европе.
Лидером рейтинга является английская Премьер-лига. В среднем за год на зарплаты там тратят € 134,5 млн, в сумме - € 2,69 млрд. На втором месте с большим отставанием следует немецкая Бундеслига (€ 69,5 млн в среднем, € 1,251 млрд в целом), на третьем - итальянская Серия А (€ 65,5 млн, € 1,309 млрд).
Отметим, что клубы РФПЛ расходуют на зарплаты футболистам 76% от общего дохода. В АПЛ эта цифра составляет 61%, в Бундеслиге — 52%, в Серии А — 69%.
Газета.ru
Лидером рейтинга является английская Премьер-лига. В среднем за год на зарплаты там тратят € 134,5 млн, в сумме - € 2,69 млрд. На втором месте с большим отставанием следует немецкая Бундеслига (€ 69,5 млн в среднем, € 1,251 млрд в целом), на третьем - итальянская Серия А (€ 65,5 млн, € 1,309 млрд).
Отметим, что клубы РФПЛ расходуют на зарплаты футболистам 76% от общего дохода. В АПЛ эта цифра составляет 61%, в Бундеслиге — 52%, в Серии А — 69%.
Газета.ru
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