Луис Энрике: было бы гораздо зрелищнее проводить одну игру в каждом раунде Кубка Испании

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал выход команды в четвертьфинал Кубка Испании после победы над "Атлетиком" (3:1) в ответном матче (первая игра – 1:2)."Я очень доволен игрой команды. Как и в последних матчах, футболисты отлично атаковали и оборонялись. В подобных играх нельзя допускать ошибки, но мы полностью контролировали матч. "Атлетик" реализовал свой единственный момент, но мы сохраняли спокойствие и создали много шансов. Сегодня команда играла предельно аккуратно.В последних матчах соперники забивали нам, имея мало моментов. Но я уверен, что мы исправим это. Нам нужна длительная победная серия. Месси решил исход игры, как и всегда. Надеюсь, он останется в "Барселоне" на долгие годы. Нет никого лучше него. Дело не только в голах, но и как он читает игру, выбирает правильные решения и помогает партнерам стать лучше.Оба матча были напряженными. Мне нравится Кубок, но было бы лучше проводить одну игру в раунде. Это было бы гораздо зрелищнее", - сказал Луис Энрике.